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هل أذهب إلى معالج نفسي أم طبيب نفسي؟

منذ 21 ساعة
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2022 3:13 مساءً
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كل شخص نلتقي به في يومياتنا، من ضمنهم نحن. هو إنسانٌ يراكم في عقله الباطني الكثير من الأعباء، المشاكل، العقد، الترسبات، وحتى الأمراض النفسيّة التي يمكن أن يكون يعرفها، يجهلها أو يتجاهلها. الشجاع هو من يلجأ إلى العلم النفسيّ لإخراج ما في مكنونه من مشاكل، لكن إلى اين يتّجه؟ إلى النفسانيّ أو طبيب الأمراض النفسيّة او كما تجري العادة اليوم إلى المتحدّث التحفيزيّ أو الmotivational speaker  سؤال علميّ يحتاج إلى جواب علميّ.
يشرح الدكتور نوفل عن الفرق بين الإختصاصات من دون أن ينسى شرح دور النقابة في تنظيم هذا العمل.
من يعاني من مشاكل و اضطرابات ليس مجنوناً، ومن يلجأ الى الإختصاصيّ ليس بضعيف، بل العكس حسب شرح الدكتور نوفل.
بين النفسانيّ، الطبيب النفسي والمتحدّث التحفيزي تعددت الإختصاصات والهدف واحد: صحّة نفسيّة افضل للإنسان.

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