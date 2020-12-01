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هل التزام المقاهي والمطاعم بالإقفال العام يعني أنها تحترم القانون؟

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 9:42 مساءً
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عندما تلتزم المطاعم والمقاهي بالاقفال العام، هذا يعني انها ملتزمة بقرارت الدولة والقوانين، ولكن مهلاً فهنالك قوانين لا يتم احترامها اصلاً لا قبل الاقفال العام ولا بعده.

قانون منع التدخين في الاماكن العامة اقر منذ 9 سنوات ويشمل المطاعم والمقاهي المغلقة وهذا ما جاء في المادة الاولى بالاضافة الى النقل العام وما شابه بحسب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران الذي اضاف التدخين عموماً والاركيلة خصوصاً من اساسيات السلع التي تقدمها المقاهي، فماذا لو نفّذت المقاهي هذا القانون؟ وبحسب ما قاله احد العاملين في مقهى “الناس تأتي من اجل الاركيلة بالتأكيد، لا يوجد غداء من دونها فهي اساسية” وعما ان تم تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة علّق “تغلق كافة المقاهي”.

ويبقى السؤال هل التزام المطاعم والمقاهي بقرار الاقفال العام يعد احتراماً للقانون وكيف يكون ذلك وهم اصلاً يخرقون القانون؟

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