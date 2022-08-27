هل تحسّنت خدمة الاتصالات والانترنت بعد رفع التعرفة ؟

” بدك كمشة لتعبي ” هكذا يعبّر اللبنانيون أصحاب الدخل المحدود عن الكلفة العالية لتغطية نفقات الاتصالات والإنترنت بعد رفع التعرفة.. لتأتي سوء الخدمات المقدمة و تزيد الطين بلة ، فإما انقطاع لإرسال شبكة الاتصالات الخلوية، او خدمة بطيئة للإنترنت وتوقفها طوراً في مناطق عدة.

الهدف من رفع التعرفة خمسة أضعاف كان تغطية المصاريف التشغيلية وليس تحقيق الأرباح، بما يضمن استمرارية قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات.. و لكن هل حقاً قدّمت أفضل الخدمات ؟

من جهة أخرى ، اعتبر المعنيون أنّ هذه الأسعار تراعي مختلف شرائح المجتمع اللبناني لاسيما ذوي الدخل المحدود، الا أن الحقيقة عكس ذلك ، فعدد كبير من أصحاب معاشات ال ١٥٠٠ قرر الاستغناء عن خدمات الانترنت و الرفاهية و العودة لزمن ال ” Missed Call “ .

على ما بيدو سوء الإدارة الذي يتحمل مسؤوليتها المافيات الحاكمة للبناننا .. سترجعه “مش بس عجهنم بل على اللي اسوأ منها ” !