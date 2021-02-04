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هل ترك لقمان سليم وصية لعائلته؟

4 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 7:03 مساءً
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أكدت رشا سليم أن خبر اغتيال شقيقها الشهيد لقمان صدمهم، وقالت في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف ان “لقمان بالتحديد كان يراهن على حياة مديدة وجميلة ولديه مئات المشاريع” واضافت “لم يكن شقيقي يؤذي الطرف الآخر، وان كان الأذى فكرياً اتمنى لو أن كل أنواع الأذى هكذا”.

وفيما ان كان لقمان قد ترك وصية أجابت “لا اعلم، الان وصلني خبر اغتياله” وعن مطالبة العائلة بالتحقيق قالت “لا نريد تحقيقاً، وصلنا قتل شقيقي، ولا نطالب بشيء، الجميع يعلم من هو لقمان وحتى الذين اغتالوه يعرفون كم هو مخطئون عندما اقدموا على ارتكاب جريمتهم” وعما ان كانت تتهم احدا اجابت “من ارتكبوا الجريمة معروفون”.

وعن اخر اتصال بين رشا وشقيقها قالت “صباح امس تحدثنا بمشاريعنا المشتركة حيث اعمل واياه بدار للنشر”.

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