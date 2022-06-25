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هل تستمرُّ حكومةُ تصريفِ الأعمال حتّى نهاية العهد؟

منذ 38 دقيقة
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أليفُ الحكومةِ العتيدةِ والأخيرة في عهدِ رئيسِ الجمهورية ميشال عون، أمامَ ثلاثِ محطّاتٍ استثنائيّة. ثقةُ النّواب، توزيعُ الحقائبِ الوزاريّة، والأشهر الأربعة المتبقيّة من نِهاية العهدِ الرّئاسي.

وإزاءَ هذا الواقع، يُشيرُ مراقبون، إلى احتِمالِ استمرارِ حكومة تصريفِ الأعمال إلى ما بعدَ الواحد والثلاثين من تشرينِ الأوّل.

وفي حال تعذّرَ انتخابُ رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة. هل تُمنحُ حكومةُ تصريفِ الأعمال صلاحيّاتٍ رئاسيّةً؟

أربعةُ حكوماتٍ شُكّلت في العهدِ الحالي. إلّا أنَّ حكومةَ رئيسِ الوزراء السّابق حسّان دياب، هي الأطول في تاريخِ تصريفِ الأعمال منذُ الاستقلال، مع 366 يومًا.

لبنان الحُكوميّ إذًا، أمامَ خِياريْنِ اثنيْن لا ثالثَ لهما. إمّا التّأليف وإمّا التّصريف

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