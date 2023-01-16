هل تسرّع جلسة الحكومة أوراق طلاق الحليفين؟

في علاقة مهتزة اصلا تجمع الحليفين اللدودين في المرحلة الآنية التيار الوطني الحر وحزب الله … يسود التوتر الذي يهدد انقطاعها، بعد دعوة الرئيس نجيب ميقاتي لجلسة كهربائية يوم الأربعاء والحديث عن مشاركة وزراء حزب الله فيها…

يعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان حضور “حزب الله” لجلسة ميقاتي هو تحدٍّ له وللمسيحيين وسيمهّد لفرط تفاهم مار مخايل.. وهو يعتبر الا مبررا لانعقادها حتى لو كانت تحت عنوان “تسيير امور الناس”.

و عليه.. فإن ما ينطبق على الجلسة الأولى، قد لا ينطبق على الثانية، واليوم ليس هناك امام باسيل الكثير من الخيارات فإما التصعيد وفك الحلف او البقاء في دائرة التشنجات نفسها…

ايام قليلة تفصلنا عن معرفة مصير علاقة اتفاق مار مخايل… فهل يتم الطلاق بعد انتهاء المصالح؟