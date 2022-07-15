هل توقفت مفاوضات ترسيم الحدود بعد خطاب نصرالله؟

معادلة جديدة أطلقها أمين عام حزب الله حسن نصرالله وهي ما بعد بعد كاريش بعد ستة عشر سنة على اطلاقه ما بعد بعد حيفا والتي لم تطبق حتى اليوم , أما مضمون المعادلة الجديدة فهو تطبيق الأجندة الايرانية بعد تعثر مفاوضات فيينا , وكالعادة سيقوم حزب الله بالتضحية بالشعب اللبناني من أجل مصالح ايران.

على صعيد المفاوضات وبلسان رئيس الجمهورية فإن الوضع ايجابي والوصول الى حل في ملف ترسيم الحدود البحرية أصبح قريبًا جدًا، فماذا يعني هذا التباين في المواقف بين الحليفين الأساسيين ؟

اما جبران باسيل المنضوي تحت عباءة حزب الله فرحب بخطاب نصرالله معتبرًا ان ورقة المقاومة هي “عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسم الحدود ونستخرج الموارد”.

حدود لبنان البحرية اليوم هي الخط 23 بعدما امتنع الطرف اللبناني من توقيع المرسوم 6433

فهل سيخسر لبنان المزيد من حدوده بعد تصعيد نصرالله وما مصير المفاوضات؟

اذا كل المؤشرات تشير الى ان ايران هي التي تحرك ملف الحدود البحرية بما يتناسب مع مصالحها عبر حزب الله , ما يعني ان لا غاز ولا نفط بل مزيد من الانهيار.