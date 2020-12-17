هل رد الفنان فضل شاكر على الحكمين الغيابيين الصادرين بحقه؟

الفنان فضل شاكر منشغل باعماله الفنية الصادرة حديثاً، هذا ما نقله مقربون من شاكر لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف تعليقاً على سؤال عن رأيه بالحكمين الغيابيين الصادرين بحقه من قبل المحكمة العسكرية، وبحسب المعلومات سيصدر لاحقاً بيان عن المكتب القانوني المتابع لملف شاكر.

الحكمان الجديدان يضافان الى حكمين اخرين، ليصبح عدد الاحكام اربعة. الحكم الاول صدر عام 2016 قضى بالسجن خمس سنوات مع غرامة مالية بقيمة 500 الف ليرة لبنانية، بتهمة التهجم على دولة شقيقة، يعني على النظام السوري.

الحكم الثاني صدر عام 2017 حول احداث عبرا وقضى بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة، اما الحكم الثالث الذي صدر الاربعاء الماضي فقضى بالسجن 15 عاماً مع الاشغال الشاقة بتهمة التدخل باعمال ارهابية، فيما الحكم الرابع الصادر ايضا خلال الساعات الماضية فقضى بالسجن 7 سنوات مع الاشغال الشاقة ودفع 5 ملايين ليرة لبنانية بتهمة تمويل مجموعة الشيخ احمد الاسير المسلحة، علماً ان علاقة شاكر بالاسير قد قطعت قبل شهرين من بدء احداث عبرا.

مصادر قضائية متابعة لملف شاكر ابلغت “صوت بيروت انترناشونال” ان الموقوفين على خلفية احداث عبرا اجمعوا في افاداتهم على عدم حمل شاكر السلاح وعدم القتال كما انه لم يدعم مجموعة الاسير ولم يقم باي عمل ضد الجيش اللبناني، وتشير المصادر الى ان المحكوم غيابيا وفور تسليم نفسه تعاد محاكمته وتسقط عنه فورا كل الاحكام التي صدرت بحقه.

وبعيدا من الملف القضائي فإن لشاكر عشاقاً ينتظرون عودته اليهم خصوصا وانه عاد غيابياً الى الساحة الفنية.