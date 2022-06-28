الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
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هل ستبصر حكومة ميقاتي النور؟

منذ 5 دقائق
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اختتم رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها على مدار يومين بالاستماع إلى مطالب الكتل النيابية، ليبدأ رحلة التأليف التي تبدو شاقة في ظل التباينات الكبيرة بين القُوى السياسية، ووسط دعواتٍ للإسراع بالتشكيل .
ميقاتي سيسعى وفق مراقبين في أولى المُسوّدات إلى طرح فكرة تأليف حكومة جامعة، وذلك بعد استطلاع مواقف الكتل كافة وما إذا كان أعضاؤها يريدون المشاركة في الحكومة أو المقاطعة.
ومع تزايدِ وتيرة الانهيار، أكد قزي ضرورة العمل على التخفيف من معاناة الناس
في المحصلة، لا تشير السلوكيات السياسية التي عاشها اللبنانيون، قبل وبعد الانتخابات النيابيّة الأخيرة، بأن ثمّة تحولات جوهرية سوف تطرأ على الوضع العام، ما يُعرض البلاد ومستقبلها إلى المزيد من الظلامية والتدهور.

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