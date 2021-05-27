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هل ستصبح كل السيارات على الكهرباء خلال سنوات قليلة؟

27 - مايو - 2021
آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 8:38 مساءً
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“ستشهد السنوات القادمة تغيّراً جذرياً في أسواق السيارات، فالشركات الكبرى تتجه نحو السيارات الكهربائية لاسباب اقتصادية، بيئية وصحية وغيرها” بحسب ما قاله مؤسس مجلة “اوتو ميدل ايست” فهد ابو صالح لـ”صوت بيروت انترناشونال” طارحاً أمثلة منها “قرار رئيس بلدية لندن عدم بيع اي سيارة تعمل على الوقود في لندن سنة ٢٠٣٠، لا بل منذ شهر ارجع تاريخ تنفيذ القرار ٥ سنوات اي إلى سنة ٢٠٢٥، كما ان شركة مرسيدس ستطرح السنة القادمة ١٠ سيارات كهربائية، وسنصل إلى زمن لن نجد في شركات بيع السيارات مركبة تعمل على البنزين”.

وعن كيفية عمل السيارات الكهربائية شرح ابو صالح “كما الهاتف يحتاج الى شحن، السيارات الكهربائية متوسطة الحجم تحتاج ما بين ساعتين الى ثلاث ساعات شحن، حيث يمكن ان تسير عندها نحو ٤٠٠ كلم”، وعن عملية صيانتها قال “بسيطة جداً، كونها لا تحتوي على محرك ولا زيوت، فالصيانة عبارة عن عجلات وفرامل فقط، وبعض الشركات تقدم صيانة ٨ سنوات للسيارات الكهربائية”.

وعن سرعة السيارات الكهربائية قال “أسرع بكثير من السيارات العادية”، واضاف “السيارة استثمار، وعلى الرغم من ان ثمن السيارة الكهربائية اكبر من السيارة العادية لكن على المدى البعيد سيجد مالكها انها ارخص” مضيفاً “يجب ان نستثمر في توعية الناس والمجتمع على التغير القادم لا ان ننتظر، ويجب أن نبدأ بأخذ خطوات جدّية على الاقل للالتحاق لن اقول بالدول الاوروبية بل بالدول المجاورة الخليجية التي تخصص استثماراتها في هذا الاتجاه من أجل راحة مواطنيها”.

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