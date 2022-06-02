هل ستكون معركة الثلاثاء “أم المعارك”؟

مع انتهاء انتخابات القيادة المجلسية، تتجه الانظار الى الاستحقاق المجلسي الثاني المحدّد في الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل، والمتمثّل بانتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة وتحديد رؤسائها ومقرِّرِيها.

وبحسب مؤشرات الأجواء السابقة لجلسة انتخاب اللجان، فإن مجلس النواب على موعد مع حلبة منافسة حامية للفوز بالعدد الأكبر من اللجان المشتركة.

توازيا، تتكثف المشاورات بين النواب المستقلين والتغييريين، لخوض هذا الاستحقاق بالقدر الأعلى من التنسيق والجهوزية

وماذا كشف النائب الان عون عن الجهود المبذولة في هذا الاطار؟

الى ذلك، كشفت معلومات متداولة أنّ الكتل “التغييرية والسيادية” ستسعى الى جعل انتخابات اللجان النيابية “أم المعارك” لإثبات وجودها وللتعويض عن الخٍسارة التي مُنيت بها في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس.