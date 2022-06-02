الجمعة 4 ذو القعدة 1443 ﻫ - 3 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل ستكون معركة الثلاثاء “أم المعارك”؟

منذ 11 ساعة
A A A
طباعة المقال

مع انتهاء انتخابات القيادة المجلسية، تتجه الانظار الى الاستحقاق المجلسي الثاني المحدّد في الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل، والمتمثّل بانتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة وتحديد رؤسائها ومقرِّرِيها.

وبحسب مؤشرات الأجواء السابقة لجلسة انتخاب اللجان، فإن مجلس النواب على موعد مع حلبة منافسة حامية للفوز بالعدد الأكبر من اللجان المشتركة.

توازيا، تتكثف المشاورات بين النواب المستقلين والتغييريين، لخوض هذا الاستحقاق بالقدر الأعلى من التنسيق والجهوزية
وماذا كشف النائب الان عون عن الجهود المبذولة في هذا الاطار؟

الى ذلك، كشفت معلومات متداولة أنّ الكتل “التغييرية والسيادية” ستسعى الى جعل انتخابات اللجان النيابية “أم المعارك” لإثبات وجودها وللتعويض عن الخٍسارة التي مُنيت بها في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس.

    المزيد من فيديو

    1:28
    مطبخ القوانين
    2:30
    لماذا لن يسمي باسيل ميقاتي كي يرأس الحكومة المقبلة؟
    3:51
    جاد شحرور: لا تحقيقات جديّة في اغتيال الصحافيين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    تعميم هام من “المركزي” للمصارف.. ماذا تضمن؟
    الدولار
    إليكم سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم
    سمير جعجع
    جعجع يتوقع “مواجهة كبيرة” مع حزب الله