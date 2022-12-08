هل سيبقى تسديد قروض الاسكان بالليرة؟

منذ اللحظة الاولى التي اعلن فيها وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل عن رفع السعر المعتمد رسمياً للدولار من 1507 ليرات إلى 15000 ليرة، حتى انطلقت موجة من التساؤلات الناجمة عن قلق المواطنين حول ماهية سعر الصرف الجديد، وآلية تعاملاتهم وسداد قروضهم وفواتيرهم.

وطَرحت مسألة تثبيت سعر الصرف اسئلة عديدة حول مصير القروض المصرفية، واذا ما كانت هذه الأخيرة ستُدفع بدورها على الـ15 الف ليرة.

الصندوق الكويتي قرر ان يدعم مصرف الاسكان كجزء من حل يشمل مصادر تمويل أخرى يمكن أن تساعد في استمرار منح القروض، أين أصبحت تلك المساعي مع الصندوق الكويتي وهل مازالت قائمة؟

اذاً ما يشاع عن أنه سيتم رفع القروض المأخوذة سابقاً للاسكان بحسب سعر الصرف الجديد غير صحيح. فالقروض أُخِذت في حينها بالليرة اللبنانية وليست بالدولار الاميركي، ونختم بالقول لاداعي للهلع.