هل سيموت جميع الملقّحين ضدّ كورونا في غضون عامين؟ إليكم الإجابة الحاسمة

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور بعنوان: “سيموت جميع الملقحين في غضون عامين” وينسب هذا المنشور للعالم الحائز على جائزة نوبل لوك مونتانييه الذي زعم أنه “لا فرصة للأشخاص الذين تلقوا أي شكل من أشكال اللقاح في البقاء على قيد الحياة”

وفي هذا السياق، أجابت الدكتورة بيترا خوري مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للأمور الصحية في إطلالة ضمن برنامج “طوني خليفة” عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن لوك مونتانييه يبني توقعاته على تجربة قديمة حدثت في الماضي، وعلى أساسه توقع عالم الفيروسات ما جاء في منشوره الذي أرعب العالم.

وقالت خوري:” ما قاله لوك مونتانييه لا يستند إلى أي نظرية علمية، لذلك أدعو الجميع لأخد اللقاح، ولو كان مضرا لما كنا أعطينا الأولوية للأطباء والكادر التمريضي المسؤول عن تقديم العلاج إلينا”. مضيفة “اللقاح فعّال وآمن”.

وحول إذا انخفضت نسبة الإصابات بكورونا في لبنان بسبب اللقاح أم بسبب مرور فترة زمنية وبالتالي تلاشي الفيروس أجابت خوري “الإصابات انخفضت نتيجة الإجراءات التي اتخذت في كانون الثاني، وشباط وآذار، من إغلاق عام وفرض أذونات الخروج على المواطنين وإغلاق حتى السوبر ماركت لمدة 3 أسابيع والاعماد فقط على “الدليفري” وترافق مع هذه الإجراءات حملة تلقيح للأكبر سنا، ووصلنا إلى مناعة مجتمعية نتيجة عدد الإصابات الكبير”.

وأضافت” المستشفيات اليوم في لبنان تغلق أقسام كورونا وهذا يدل بأن أرقامنا بدأت تنخفض،”، مشيرة إلى أن شراسة الفيروس لم تتراجع والدليل ما يحدث في الهند، لكن المناعة في الأجسام إن كانت طبيعية أم عبر اللقاح هي التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة.