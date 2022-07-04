هل نقول وداعاً لتيك توك؟

من منا لا يعرف تيك توك ؟ التطبيق الشهير الذي يستعمله الكبار قبل الصغار .. كنوع من التسلية و تضييع الوقت مقابل الربح المادي.. حتى بات البعض من مستخدميه يعتبره مصدرا أساسياً للدخل ..

و بعدما دعا مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، كلًا من شركتي أبل وغوغل إلى إزالة “تيك توك” من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب جمعه البيانات السرية للمستخدمين، يتناقل خبرًا مفاده أن أميركا قررت حذف تطبيق تيك توك من متجري غوغل بلاي وأبل فما صحة هذا الكلام ؟

من جهة اخرى ، هل يُعتَبر هذا التهديد حقيقي؟

يعتبر البعض أنّ هذا التطبيق يمثل

مشكلة فعليّة و يضر جداً بالصحة العقلية لمستخدميه القصّر ..

يشكل خطراً ام لا .. تيك توك فرض نفسه في حياتنا اليومية.. فهل ستودّعه هواتفنا ؟