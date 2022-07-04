الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل نقول وداعاً لتيك توك؟

منذ دقيقتين
A A A
طباعة المقال

من منا لا يعرف تيك توك ؟ التطبيق الشهير الذي يستعمله الكبار قبل الصغار .. كنوع من التسلية و تضييع الوقت مقابل الربح المادي.. حتى بات البعض من مستخدميه يعتبره مصدرا أساسياً للدخل ..

و بعدما دعا مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، كلًا من شركتي أبل وغوغل إلى إزالة “تيك توك” من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب جمعه البيانات السرية للمستخدمين، يتناقل خبرًا مفاده أن أميركا قررت حذف تطبيق تيك توك من متجري غوغل بلاي وأبل فما صحة هذا الكلام ؟

من جهة اخرى ، هل يُعتَبر هذا التهديد حقيقي؟

يعتبر البعض أنّ هذا التطبيق يمثل
مشكلة فعليّة و يضر جداً بالصحة العقلية لمستخدميه القصّر ..

يشكل خطراً ام لا .. تيك توك فرض نفسه في حياتنا اليومية.. فهل ستودّعه هواتفنا ؟

    المزيد من فيديو

    3:11
    العملة اللبنانية: كلفتها أكثر من قيمتها
    3:36
    تصليحها لا يُحتمل: غلاء جنوني في أسعار قطع غيار السيارات!
    3:37
    فراغ رئاسي متوقع... وحظوظ باسيل "صفر"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة