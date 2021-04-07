هل يصدق أن أحد التجار يربح بهذه النسبة؟

في احدى الزاوية من حي باب الرمل في طرابلس اكوام من الخضار والبيض والزيت وغير ذلك الكثير، مئات المواطنين يقصدون هذا المكان لشراء حاجياتهم بأقل سعر ممكن بعد ان قرر صاحب السوبرماركت بيع المحتاجين باسعار ليست باهظة ومن دون احتكار للبضائع وبحسب ما قاله لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران “الهدف الاول هو الوقوف مع الناس في ظل الظروف الصعبة وتقديم نموذج راق للشعب العظيم الذي يستحق كل خير” واكد “نبيع فوق الرأسمال، البيع بيعان، يمكنك ان تربح في البيع ربح يسير مع بيع كثير كما يمكنك ان تربح الكثير وتبيع القليل وبالتالي الربح متساو لكن الربح اليسير فيه رحمة لالاف الناس”.

واشار الى ان ربحه يتراوح بين “١،٥ في المئة و٢ في المئة، فيما بعض التجار يربحون ما بين ٣٠ الى ٤٠ في المئة، ونحن نقدم نموذجاً عملياً للتجار بانه بالامكان الوقوف الى جانب اهلنا لتمرير هذه الفترة الصعبة”.

ويبقى السؤال هل ستكون هذه المبادرة رسالة انسانية للتجار الذين ينهشون جيب المواطن ويستغلون حاجته من دون اي رحمة في ظل هذه الاوقات العصيبة التي تمر فيها البلاد.