هل يقفل كورونا البلاد مجدداً؟

موجة جديدة من فيروس كورونا تجتاح لبنان , بحيث بات العداد اليومي للاصابات يسجل أرقامًا مرتفعة تتخطى الألفي اصابة.

أما المواطن المثقل كاهُلُه بمصاعب الحياة المعيشية فلم يعد يخيفه هذا الوباء , ولم يعد بحاجة للكمامة لأنه مخنوق بسبب واقعه المزري.

سلسلة كورونا الجديدة تتسم بسرعة انتقالها وتخطي جهاز المناعة وفي بعض الاحيان مفعول اللقاحات فهل نحن متجهون الى اقفال عام في البلاد؟

اما العوارض فلا تختلف كثيرًا عن سلالة اوميكرون القديمة.

اذا لا اقفال للبلد طالما نسبة اشغال المستشفيات متدنية وحالات الوفاة قليلة و لكن من الضروري الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة.