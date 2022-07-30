السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يقفل كورونا البلاد مجدداً؟

منذ 43 دقيقة
A A A
طباعة المقال

موجة جديدة من فيروس كورونا تجتاح لبنان , بحيث بات العداد اليومي للاصابات يسجل أرقامًا مرتفعة تتخطى الألفي اصابة.

أما المواطن المثقل كاهُلُه بمصاعب الحياة المعيشية فلم يعد يخيفه هذا الوباء , ولم يعد بحاجة للكمامة لأنه مخنوق بسبب واقعه المزري.

سلسلة كورونا الجديدة تتسم بسرعة انتقالها وتخطي جهاز المناعة وفي بعض الاحيان مفعول اللقاحات فهل نحن متجهون الى اقفال عام في البلاد؟

اما العوارض فلا تختلف كثيرًا عن سلالة اوميكرون القديمة.

اذا لا اقفال للبلد طالما نسبة اشغال المستشفيات متدنية وحالات الوفاة قليلة و لكن من الضروري الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة.

    المزيد من فيديو

    3:54
    تعرّفوا على أسعد إمرأة في لبنان
    باسيل يهرّب السلاح 3:32
    باسيل يهرّب السلاح!
    مرافق النائب إبراهيم كنعان يعتدي على عائلة و يهدد الناس 3:41
    مرافق النائب إبراهيم كنعان يعتدي على عائلة و يهدد الناس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    قتيل
    جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية