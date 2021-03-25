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هل ينقذ القطاع الخاص اللبنانيين باستيراده اللقاح؟

25 - مارس - 2021
آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 9:12 مساءً
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واخيراً سمح للقطاع الخاص باستيراد اللقاح، الية الاستيراد وكيفية الحصول على اللقاح شرحها الصحافي وليد الحسين لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل حيث قال “الامور تنظيمية فقط، سيتم انشاء منصة كي تتمكن المؤسسات من تسجيل اسماء الراغبين بتلقي اللقاح، والامر حتى الان رهن وصول اللقاحات الاسبوع المقبل” واعتبر الحسين ان “مبادرات القطاع الخاص هي لسد ثغرة عدم تمكن وزارة الصحة من استيراد العدد الكافي من اللقاحات” وعن سعر اللقاح اجاب “يبدو ان هنالك تفاوتاً، بعض الشركات ستبيعه بـ٥٥ دولاراً للجرعتين، في حين اعلن جاك صراف انه سيتم بيعه بـ٣٨ دولاراً للجرعتين وبأنه سعر الكلفة”.

ولفت الحسين الى ان “قرار وزارة الصحة السابق الذي سمحت من خلاله  للقطاع الخاص باستيراد اللقاح اقتصر  التلقيح على المؤسسات، وهو ما سيسرع عملية التلقيح الا انه في ذات الوقت سيؤثر على من سيتلقى اللقاح قبل غيره” واكد ان “لبنان لا يزال ضمن الاستخدام الطارئ للقاح”.

كل الامال معلقة على القطاع الخاص لتمكين جميع اللبنانيين من الحصول على اللقاح، لان الدولة للأسف غائبة عن السمع.

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