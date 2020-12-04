هل يهيمن حزب الله على مرافق البلد؟

هذا ما حل ببيروت في السابع من ايار عام 2008، “حزب الله” قرر احتلال البلد والانقلاب على الدولة والسبب هو ان الحكومة قررت اقالة قائد امن المطار المحسوب على “حزب الله”، بعدما حوّل الحزب مطار رفيق الحريري الدولي منصة لتأمين احتياجات انشطته.

الحال في مرفأ بيروت لا يختلف كثيراً، فالمرفأ الذي كان عبارة عن مستودع لمواد متفجرة يهتم حزب بامتلاكها واستعمالها اصبح كتلة من الدمار، وبعد ان طالت الحزب اتهامات تحمّله مسؤولية كارثة الرابع من آب في مرفأ بيروت والتفلت الحاصل في المطار، توجه النائب في كتلة الوفاء للمقاومة ابراهيم الموسوي الى قصر العدل في بيروت واعلن عن ان “حزب الله” سيقاضي عدداً من الشخصيات والمواقع الاعلامية التي اتهمته بانفجار المرفأ، فما الهدف من ذلك؟

الكاتب والمحلل السياسي لقمان سليم شرح لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران ان “ما قام به الحزب هو مناورة سوف تمر كما غيرها، الا انه يجب الا( يضيعنا) هذا اللجوء الى القضاء فهو باب من ابواب المشاغلة، وهو جزء من حرب الاستنزاف التي يشنها على اللبنانيين لكي لا تتوجه انظارهم الى المسألة الاساسية” واضاف “المسؤولية لربما بالمعنى التقني للكلمة تقع على من له حاجة الى هذه المواد، المسؤولية تقع على من رأينا حليفه على بعد عدة كيلومترات من بيروت يستخدم البراميل لقصف شعبه، ومن جاء بالامونيوم جاء به لاغراض لبنانية ولربما سورية ولربما ابعد من سوريا ومن الواضح ان الامونيوم كان لغايات عسكرية وهناك طرف واحد في هذا البلد ينافس الجيش اللبناني على الموضوع العسكري وهذا الطرف اسمه ميليشيا حزب الله الذي يكنّي نفسه بالمقاومة الاسلامية”.

احد المواطنين قال “حزب الله يحتل لبنان كله، هو يحتل لبنان بجزئين، جزء بالطريقة المباشرة من خلال احتلال مناطق بشكل كامل وهي الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب حيث يفرض سيطرته الكاملة عليها ويستفيد من مقدرات الدولة لتغذية دويلته وفي الجزء الثاني يسيطر على باقي المناطق عبر حكومة له الاساس بتشكيلها وبمحتواها وبسيطرتها على باقي المناطق، فلا ينكر انه يسيطر على المطار والمرفأ، فهو يسيطر على لبنان عبر المال الايراني الذي يتدفق عبر السفارات وفوق هذا يتهم الناس بانهم عملاء سفارات” واضاف “انتم عملاء السفارات وانتم من يتحكم بلبنان عبر ايران التي تقود نصر الله، وهو يسيطر بشكل كامل على المطار وعندما نزعت الكاميرات في 5 ايار افتعل 7 ايار”.

وقال مواطن اخر “حسن نصر الله جندي من ايران وهو المسيطر على مفاصل البلد، يسيطر على المطار والمرفأ وعلى اجهزة عدة في الدولة اللبنانية”، في حين قال اخر “كل الناس تعلم ان حزب الله يسيطر على المطار والمرفأ”.

اذاً “حزب الله” وفي سابقة لم يشهدها اللبنانيون من قبل، يلجأ إلى القضاء ويسعى بزعمه لتحقيق العدالة، فهل ايمانه بالقضاء والعدالة سيشمل تسليم سليم عياش قاتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟