الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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هنا اخفق عون وهذا هو الرئيس المقبل…

منذ 45 دقيقة
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لا يختلف عاقل اننا وصلنا الى قعر جهنم الذي حدثنا عنها الرئيس عون يوما ما … ليطمئننا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ” يكتر خيرو ” البارحة انو واصلين عالعصفورية .. و بين جهنم و العصفورية يتأرجح اللبناني ببحر من الأزمات التي تتخبّط به و تسلخ ما تبقى له من روح. والمنظومة غائبة كلياً عن السمع والنظر والفعل والمعالجة، «فخّار يكسٍّر بعضه».. فما بقي على المواطن المعتر الا انتظار الاستحقاق الأخير والذي بدأ موعده يدنو، اي انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد يحمل مفهوماً جديداً لقيمة الوطن و المواطن…

الاكيد ان كل هذه الصفات المذكورة اعلاه ليست موجودة في رئيس العهد الحالي .. العهد القوي عهد جهنم و الانهيار .. و الا ما كنا وصلنا إلى جحيم الفقر والجوع والأمراض و الغلاء التي تفتك به.. فالرئيس اخفق بما فيه الكفاية و لعيون الصهر ، راح المواطن !

اما عن مصير الاستحقاق الرئاسي ” فبعدو مجهول ” إما انتخاباً او تأجيلاً .. ” بحسب رضى و قبول عواميد جهنم في البلاد ” .. فاذا حصلت المعجزة، ما هي المواصفات المطلوبة لشخصية الرئيس الجديد؟”

جهنم نحن فيها .. و العصفورية اكيد رايحينلها…و المواطن آخر هم عقلب الساسة .. المهم الكراسي، المناصب و شوية بطولات هوليوودية و مسرحيات إلهائية لتكون استوت الطبخة !

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