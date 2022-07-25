هوكستين يزور لبنان اواخر الشهر الحالي فماذا في جعبته ؟

بعد شهر حافل بالتطورات في ملف ترسيم الحدود , بدءًا من مباشرة اسرائيل التنقيب في حقل كاريش , مرورًا بإطلاق حزب الله للمسيرات الورقية وصولًا الى اعلان الامين العام للحزب حسن نصرالله الاستنفار الكامل بحريًا.

الى ذلك تشير المعلومات الى ان الوسيط الامريكي آموس هوكستين سيزور لبنان أواخر الشهر الحالي , فماذا يحمل في جعبته وهل ملف ترسيم الحدود سيصل الى خواتيم ترضي الطرفين؟

في موازاة ذلك، عاد حزب الله للمطالبة بالخط 29 في حين ان موقف لبنان الرسمي وحتى الحزب تخلّى عنه مع امتناع رئيس الجمهورية من توقيف المرسوم رقم 6433

جلسة تشريعية ستعقد يوم غد الثلاثاء واهم بنودها الحدود البحرية وتعديل المادة 17 من القانون رقم 2011/163 لتضمينه خريطة واحداثيات ترسيم حدود المياه الاقليمية الجنوبية والمنطقة الخالصة اقتصاديًا.

والاقتراح الثاني يرمي الى تعديل المادة السادسة من القانون نفسه

اذا اسبوع حافل ينتظر لبنان وملف الترسيم وضع على نار حامية , اما الاهم فيبقى في توحيد الموقف الرسمي اللبناني في المفاوضوات من اجل تحسين موقف لبنان وحصوله على حقوقه النفطية.