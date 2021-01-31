والد قاصر تم توقيفه في طرابلس يتحدث لـ”صوت بيروت انترناشونال”

أطلع ابن طرابلس طلال شعبان مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف على توقيفه ابنه القاصر محمد منذ 3 ايام اثناء الاحتجاجات، وعن السبب قال “تشابه بين ابني وشخص اخر ظهر في مقابلة تلفزيونية قالت له المذيعة خلالها انك قمت بعمليات الشغب واحراق المؤسسات العامة” واضاف “اخبرت المقدم ان ابني مظلوما، وتواصلت مع الاعلامية التي صورت شبيه ابني والتي تدعى زهراء فكان جوابها ان المقابلة ليست مع محمد وان قضية توقيفه لا علاقة لها بالفيديو الذي صورته، من دون ان تطلعني عن السبب”.

الى الان لا يعرف شعبان شيئاً عن ابنه الموقوف عند مخابرات الجيش فرع القبة، وقال “علمت انه سيتم تحويله الى قوى الامن الداخلي والى الان لم يتابع قضيه احد من الاحداث” واكد “هي المرة الاولى التي يجري فيها توقيف محمد، وقد ناشدت الجميع لمعرفة تهمته من دون ان يطلعني احد عليها، وانا اعتبر ان ابني مخطوف، مع العلم انه مريض حيث يعاني من كهرباء في رأسه”.