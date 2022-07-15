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وداعاً لـ "اللولار" … ما هو البديل؟

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2022 6:19 صباحًا
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تتكثف الاجتماعات في مصرف لبنان مع المعنيّين في المصارف والمؤسسات المالية تحضيراً لعملية إيقاف بطاقات اللولار تماماً على أجهزة نقاط البيع ومنصّات التجارة الإلكترونية وحصرها للسحب النقدي وفقاً للتعميم 151، وتوازياً يجري التحضير لقبول جميع البطاقات الصادرة عن البنوك المحلية بالدولار الأميركي على أي جهاز نقاط بيع في لبنان.

ووفق مصادر مصرف لبنان فإن هذه الخطوة هدفها تشجيع استعمال بطاقات الدولار الفريش لدى التجّار بما يسهم إيجاباً في الاقتصاد، علماً بأنه سيجري التشديد على عدم زيادة العمولات الخاصة ببطاقات الدفع بالدولار الأميركي على أن تبقى ضمن المعايير العالمية.

وأشارت الى أن بطاقات اللولار ستبقى تعمل كالمعتاد لدى ماكينات الـATM أي للسحب النقدي على سعر 8 آلاف ليرة لكل لولار، فيما سيتوقف قبول بطاقات اللولار لدى مراكز البيع فقط، على أن يعاد العمل بقبول بطاقات الفريش دولار لدى كافة نقاط البيع.

وأكدت المصادر عينها أن “التوجّه نحو إعادة تشجيع وتسهيل استعمال بطاقات الدفع بالدولار “الفريش” على نقاط البيع POS في لبنان كمرحلة أولى، وبطاقات الدفع بالعملة اللبنانية في مرحلة ثانية قريبة”.

وإذ أوضحت مصادر مصرف لبنان أن الغاية الأساسية لما قد يُتخذ من قرار حول وقف استخدام بطاقات الدولار المحلي عبر POS هو تشجيع استعمال بطاقات الفريش دولار والبطاقات بالعملة اللبنانية، أوضحت أن القرار يهدف ايضاً الى الحد من استغلال بعض التجّار لأصحاب بطاقات اللولار.

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