وداعاً للقمة الفقير الأخيرة

على عاتقه مسؤولية تأمين كفاف يومه، وتأمين الخبز لزبائنه بدّل الأولويات.

السلعة هذه باتت رهينة الاحتكار للتجار، والجشع للمحتكرين، والطمع لكثير من المواطنين.

الخبز صار هدفًا للحكومة، سترفع الدعم عن سعره. تتماشى مع ما تفرضه القوى المتحكمة بالاقتصاد.

القوى تحكمت بالعباد والبلاد نتيجة نظام لم ينجح في تنفيذ خطة للإنقاذ. تجرأت المنظومة الحاكمة على المسّ بلقمة الفقير الأخيرة.

الطيور التي تعيش حريتها، تحظى بوجبات طعامها من الخبز والماء هنا،

هي تحظى حتى الآن بالحرية وبالحصول على الخبز في آن معًا، في بلد تعاني غالبية شعبه من الحصول على قوتها اليوميّ.

الحرية أغلى من الخبز لكن الخبز صار غاليًا على الفقراء. بقرارٍ من متحكمينَ لا يخشونَ غيابَ الرغيفِ ولا يخافون من نفادِ صبر الفقيرِ على الجوع.







