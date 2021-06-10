وزارة الصحة تداهم مستودع شركة "انترميدك" للادوات الطبية

دهم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن مستودع شركة “انترميدك” التي تخزن فيه ادوية مدعومة، وأكد حسن أمام الاعلاميين أنه منذ الغد مكاتب وزارة الصحة مفتوحة للمراجعة في هذا الموضوع، مضيفاً ان “النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية تواكبه في الحملات على المستودعات، وهدف تلك الحملات ان يصل الحق إلى أصحابه أي المواطنين”.

وسأل حسن مالك المستودع عن سبب حجب الادوية عن المواطنين، فنفى ذلك مؤكداً أنه لا يزال يقوم بتسليمها، فرد الوزير أن أكثر الشكاوى على شركته التي تطالب الدفع لها بالفرش دولار، مؤكداً انه سيتتبع الأمر لاحقاق الحق، وكشف مكامن الخلل ان كان على مستوى الشركة، المستشفى، الطبيب ام المريض، طالباً ابراز الفواتير، للتأكد فيما ان كانت الشركة تبيع المستشفيات بالليرة اللبنانية على سعر الصرف ١٥١٥، فأجاب صاحب الشركة ان الفاتورة تصدر بالدولار لكن القبض بالليرة اللبنانية بحسب القانون.