وزيرا الصحة والداخلية يعلنان الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل

اعلن وزيرا الصحة والداخلية الاقفال التام ابتداءاً من الخميس المقبل 7 كانون الثاني 2020، حتى الاثنين في الاول من شباط.

كما تقرر فرض حظر للتجوال ابتداءاً من الساعة 6 مساءاً وحتى الساعة 5صباحاً.

وقال حسن اثر انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا، ان “أن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، ورئيس الحكومة حسان دياب جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من شباط 2021″، مشيرا الى أنه “بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرة”.

وأوضح حسن أن “اللجنة العلمية أوصت بإقفال أسبوعين قابلة للتجديد، لكن بعد النقاش الذي حصل تم توحيد الموقف، هناك مستشفيات خاصة تواكبنا وبالتالي كنا نعطي أياما للمواطنين كي لا يحصل الاكتظاظ أمام التعاونيات، وكي لا يتكرر مشهد اكتظاظ على ادوية الأمراض المستعصية كي لا تعتبر ثغرة بالإنضباط العام”.

من جانبه أكد فهمي بعد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا أن “قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة”.

وتمنى على “كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية لتنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء”، مشيرا الى انه “سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة”.

وعن عدم فعالية قرار “المفرد والمزدوج” أوضح فهمي أنه “كنا نفضل لو طبق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص، عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل”.