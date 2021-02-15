وصول ٣٠٠ لقاح إلى صيدا.. ما هي التفاصيل من داخل مركز اللقاح؟

تسلمت مستشفى صيدا الحكومي ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الصمدي دفعة من اللقاحات المعتمدة. وتمت العملية بمواكبة من عناصر أمن الدولة تمهيدا لانطلاق عملية التلقيح في المركز المعتمد في المستشفى. الصمدي أعلن عن تسلمهم 300 لقاح والتلقيح يبدأ ظهرا في المستشفى.

مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة واكبت الحدث ونقلت ما قاله رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الذي لفت الى ان “نحن في يوم مفصلي وتاريخي بمواجهة كورونا في الجنوب وتحديدا في عاصمته صيدا، وستبدأ عمليات التلقيح اليوم التي ستكون محدودة لبعض العاملين في القطاع الصحي لاكتشاف ما يحتاج الى تعديل وتحسين في عملية التلقيح، على ان يتم اطلاق العملية بصورة اكبر غداً”، واضاف “قمنا بزيارة مفاجئة للمركز لمعرفة مدى جهوزيته، واسبوعيا سيصل الى لبنان لقاحات، ونحن حريصون على تطبيق القوانين والتوجيهات التي وضعتها اللجنة في الخطة، كما اننا نرحب بالنقد البناء من الاعلام والرأي العام فاي نقطة يرون انها بحاجة الى تعديل سنأخذها بعين الاعتبار”.

واشار البزري الى ان البنك الدولي دعم برنامج التلقيح معتبرا اياه من افضل البرامج التي عرضت عليه، وهو يتألف من 105 صفحات تتناول كل التفاصيل، وشدد “نحن الان امام تحدي التنفيذ مع العلم اننا الدولة السبعين من اصل 200 دولة في العالم التي بدأت عملية التلقيح”.