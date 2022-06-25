وفاة خضر علاء الدين... "سلّم ع بيّك شوشو"

رحل الممثل خضر حسن علاء الدين، إثر نوبة قلبية عن عمر ال٥٠ عام، وفق ما أعلن الممثل فؤاد حسن على حسابه عبر “فايسبوك”.

يُذكر أن خضر هو نجل الممثل الراحل حسن علاء الدين، شوشو، أحد مؤسّسي المسرح الوطني اللبناني، والذي شكّل حالة استثنائيّة في الوسط الفنيّ بوصفه فنّاناً كوميديّاً وناقداً ثائراً.

وحاول خضر أن يُكمل مسيرة والده، وأن يُعيد إلى المسرح اللبناني الشعبيّ حياته ورونقه وثقافته، بحيث أعاد خضر تقديم أعمال والده في مسرحية “آخ يا دنيا”، وتعاون مع الكاتب المسرحي فارس واكيم، الذي كان يكتب لوالده الراحل شوشو في أكثر من عمل مسرحي، لكنّه لم يستطع أن يكمل المشوار المنشود في ظلّ غياب الدعم، بالرغم من النجاح الذي حقّقته المسرحيّات”.