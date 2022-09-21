وهم يجتاح لبنان، إذا ما نفعك ما بضرّك

الهايبوكوندرياسيس أو التوهّم المرضي، هي حالة نفسيّة أصبحت سائدة جداً في مجتمعاتنا خاصةً العربيّة. إذ بتنا نموت خوفاً من المرض وليس من الداء نفسه. نمرض من كثرة الأدوية أكثر مما تشفينا تلك الأدوية، نهلوس بالعوارض، نشخّص لأنفسنا و لغيرنا الأمراض، ننصح بالعلاجات على مبدأ أسأل مجرّب و لنوفّر “الحكيم”… نتناول الأدوية كما نتناول السكاكر، “على صحّة السلامة”

السيدة شمس هي عيّنة من مجتمعٍ مريضٍ بالمرض نفسه.

يشرح لنا الدكتور وائل سلامة، السبب الحقيقي لهذا الممرض و سبب إنتشاره في مجتمعنا ، كما عن مفعول البلاسيبو في العلاج.

نعم، نحن شعبٌ يحبّ لفت الأنظار، نعشق مشاعر الشفقة، و نمتهن لفت الإنتباه.

التوهّم المرضي هو وهمٌ بالمرض و مرضٌ بحدّ ذاته، لا تشفيه الأدوية التي نهوى إبتلاعها.

الهوس المرضي يجعل من هذه الأدوية غير نافعة، مجرد أدوية وهميّة أو بلاسيبو.