الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
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يرسم بطريقة خلّاقة

منذ 6 دقائق
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باستخدام ضوء الشمس والرمال والبيض، من بين مواد أخرى غير تقليدية، يرسم المصري حسام جمال صوراً لشخصيات شهيرة بطرق آسرة.
ويقوم جمال بالرسم على مكعبات مصنوعة من الورق المقوى أبيض اللون، تم وضعها بترتيب عشوائي لتكشف عند إعادة ترتيبها عن صورة لشخصية مشهورة.

وأشار جمال إلى إنه يمارس الفن كهواية بينما يعمل في شركة إنشاءات، مضيفا أن رسوماته الفريدة هي التي تمنحه السعادة.

من بين أعماله الفنية الأخرى، لوحة للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، وصنعها برش حبات الرمال على خطوط رسمها مستخدما الغراء، ولوحة للموناليزا رسمها عن طريق طهي البيض في مقلاة.

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