١ نيسان... ما هي "الحقيقة" التي يتمنى اللبناني لو انها كانت "كذبة"؟

١ نيسان هو اليوم الذي يكون فيه الكذب “مسموح”، في العادة يحب الاشخاص ان يمازحوا بعضهم البعض من خلال مقالب مضحكة، لكن كذبة ١ نيسان لم تعد تضحك اللبناني، كوننا تعودنا على الكذب، وقد اصبحت المفاجآت والصدمات يومية في حياتنا، وفي هذه المناسبة، سألت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي اللبنانيين عن الحقيقة التي يتمنون لو انها كذبة.

مواطنة قالت “اتمنى لو يوقظني احد ويقول لي ان ما نعيشه كذبة، في السابق كنا نمزح مع بعضنا البعض في هذا اليوم، اما الان فاكبر كذبة ما فعله بنا السياسيون” وقال اخر “اتمنى لو ان كورونا والازمة الاقتصادية كذبة، الان لا يمكنني الذهاب الى الجامعة”، وقالت اخرى “اتمنى ان يكون الواقع الصعب الذي نعيشه كذبة وان يعود بلدنا بلد”.

وقالت ممرضة “الوضع تعتير، (قرفونا نكون لبنانية)، انا من الناس الذين يتمنون لو ان راتبهم جيد كي لا اضطر للسفر” واعتبر مواطن ان “كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار ووضع البلد هو ما يتمنى لو انها كذبة”، وقالت مواطنة “يا ريت لو ان انتخاب عون كان كذبة”، ومن المواطنين من تمنى لو كان الحجز على ودائعهم كذبة فيما تمنى اخرون لو كان انفجار المرفأ ومشاهد التضارب على الحليب والزيت في السوبرماركت كذبة.

للاسف تبقى هذه التمنيات نابعة من حالة اليأس، وربما اكثر ما يحتاج له اللبناني هو ان يكون هنالك يوم للصدق، “فكل كذبة وانتو بخير”.