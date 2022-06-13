٨ علامات تدلّ على أنك محبوب

من المفارقات انه بمجرد التوقف عن القلق بشأن كونك محبوبًا، سيكون لديك فرصة أفضل للفوز بحب أشخاص أكثر. وفق دراسة عالمية، تحقق من العلامات التالية لمعرفة اذا كنت محبوباً أم لا؟

١- تسأل الكثير من الأسئلة في المحادثة

يتم تصنيف الأشخاص الذين يطرحون الكثير من الأسئلة على أنهم محبوبون أكثر من أولئك الذين يطرحون عددًا أقل من الأسئلة.

٢- إيماءة رأسك بينما يتحدث الآخرون

الإيماء بالرأس هو دليلٌ على أنك منصت جيد تعرف كيف تستمع بالأذن والعقل

٣- تعرف متى وكيف تشارك شيئًا شخصيًا

تشير الأبحاث إلى أن تنمية الصداقة تعتمد إلى حد كبير على مشاركة تفاصيل عن حياتك مع شخص آخر

٤- أنت متعاطف للغاية

يرتبط الذكاء العاطفي بالتعاطف. اطرح أسئلة مفتوحة، واستمع بنشاط، واسأل الآخرين عما سيفعلونه قبل تقديم المشورة.

٥- لديك حس الدعابة

إذا كنت قادرًا على العثور على المضحك في أي موقف، فمن المحتمل أن تكون محبوبًا من قبل أصدقائك وزملائك.

٦- أترك الناس يتحدثون عن أنفسهم

اكتشف باحثو جامعة هارفارد أن التحدث عن نفسك يعطي نفس إحساس النشوة، مثل الطعام والمال.

٧- أنت لست مثاليًا دائمًا

الكشف عن أنك لست مثاليًا يمكن أن يجعلك تبدو أكثر قابلية للتواصل مع المحيطين بك ولكن بدون إعطائهم إحساساً بالدونية.

٨- تظهر مشاعر إيجابية

وفقا لورقة بحثية من جامعة هاواي، إذا كنت متفائلًا ومتحمسًا بشكل عام، فسيشعر الآخرون بالاحساس نفسه عندما تكون في الجوار.

الأهم يبقى أن تعرف كيف تحبّ لكي تكون بدورك محبوباً