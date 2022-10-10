الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
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13 تشرين... مشهد انتخاب أم عودة الفراغ؟

منذ ساعة واحدة
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