5 أمبير بـ320 الف ليرة... كيف تلقى أهالي صيدا هذا الخبر؟

استطلعت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة آراء أهالي صيدا بعد تلقيهم خبر زيادة اشتراك المولدات ليصبح بدل الـ٥ امبير ٣٢٠ الف ليرة، ما يعني ان بدل اشتراك الـ١٥ امبير يقارب المليون ليرة.

احد المواطنين قال “ارتفع بدل الاشتراك من ٧٥ الف ليرة بشكل تدريجي الى ان وصل الى ٢٥٠ الف ليرة واذا ارتفع اكثر كما يتدوال لن استطيع دفع الفاتورة” واضاف “اصحاب المولدات والدولة متواطئون مع بعضهم البعض، والله لا يقيم الشعب اللبناني الذي لا يطالب بحقه، وسنصل الى ايام سيضطر الجميع الى اقفال باب رزقهم” واضاف “الان تذكر سعد الحريري الاعتذار، لماذا لم يقدم على هذه الخطوة في السابق”؟

صاحب محل مجوهرات قال “الله يعين الفقير، هناك عائلات تتشارك الـ٥ امبير فهدفها فقط اضاءة منازلها، من دون تمكنها من تشغيل مروحة أو برّاد” واضاف “هناك من لا يمكنه تأمين الطعام والاسعار الى مزيد من الارتفاع”، مشيراً إلى أنه “لا ننسى التقنين حتى في اشتراك المولدات وهناك طلاب لديهم امتحانات، وانقطاع الكهرباء يعني انقطاع الانترنت وعدم امكانية متابعة الدراسة اونلاين، وهذه مشكلة اخرى”، لافتآً الى ان “تسعيرة الاشتراك تختلف من منطقة الى اخرى”.

صاحب محل سمانه قال “لاكهرباء ولا ماء ولا مال ولا بنزين، نعمل من أجل تأمين قوت يومنا، لا بلدية ولا دولة، لا أحد يقف مع الشعب، في الحرب لم نصل الى هنا، المسؤولون لا يهتمون والشعب مخدر”.