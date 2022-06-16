5 دول في العالم خالية من المطارات

البداية من أصغر دولة في العالم “الفاتيكان”. تقع وسط العاصمة الإيطالية “روما”. مساحتها لا تسمحُ بإنشاء مطار خاص. الأمر الذي يدفعُ السّياح إلى النزول في مطار روما، والسفر بعدها براً إلى الفاتيكان.

إمارةُ “موناكو” الفرنسية ثاني أصغر دولة في العالم. لا تمتلك مطاراً على الرغم من فخامةِ منشآتها واعتبارها ملاذا للأغنياء. حيث يُضطرُّ المسافرون إلى النّزول في مطار “نيس” الفرنسي، ومن ثم السّفر براً، في رحلة لا تتجاوز ال 25 دقيقة.

إلى دولة “سان مارينو” الإيطالية. مساحتها الصغيرة، ألزمت المسافرين والسّياح على الهبوط في مطار “ريميني” المجاور.

أمّا إمارةُ “أندورا” الواقعة وسط الجبال الأوروبية، فحتّمت طبيعتُها الجغرافية على المسافرين، الهبوط في مطار إسبانيا أو فرنسا، ومن ثم السّفر إليها براً.

نصِلُ إلى فلسطين المحتلّة، حيث يتحتّم على سُكان الضفة الغربية السّفر براً عبر مطارات الأردن أو المطارات المصرية، للانتقال إلى الوجهات الدولية.

وفي مقابل وجود دول بدون مطارات يتميز لبنان باحتوائه على خمسة مطارات يَستخدم واحدا منها بشكل رسمي وهي:

مطارُ رفيق الحريري الدّولي

مطار القليعات

قاعدتا رياق وحامات الجوّيتان

أمّا مطار بعدران في الشّوف، فقد أنشأه الفرنسيون خلال فترة الإنتداب، وساهم في ترميمه وتوسيعه رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط خلال سبعينيات القرن الماضي، إلّا أنّهُ خارجَ الخدمة.







