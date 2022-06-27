الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القطاع التربوي الخاص يواجه باللحم الحي.. الدولرة تغلق مدارس وتهجّر مدرّسين

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2022 9:28 مساءً
A A A
طباعة المقال

مستودع القرطاسية أصبح أثمن ما في المدرسة من الناحية المادية.

الحفاظ عليها في خزائن حديدية مطلوب

أرقام سعرها بالدولار قد تبدو خيالية مقارنة بالسنة الماضية لكنها واقعية

التمنيات بمحوها وكتابتها من جديد لا تزال حبرًا على ورق.

دمار القطاع التربوي بات وشيكًا

تقول نقابة المعلمين في المدارس الخاصة

مئات من المعلمين بحسب النقابة قدموا الاستقالات بحثًا عن العمل في الخارج،

رواتبهم تآكلت ومصيبة المتقاعدين منهم أن معدل تعويض نهاية خدماتهم بات يعادل راتب سنة واحدة،

شوقي لم يكن يتخيل أنه سيخرج من بوابة مدرسة الحكمة بلا عودة.

المكتب الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي حذّر من تأثير معدلات الفقر على خدمات التعليم،

تحذير سرعان ما تحققت نتائجه هنا،

حيث أقفلت أقدم مدرسة سريانية أبوابها بفعل الأزمة،

أبواب لطالما كانت مفتوحة على مصراعيها خلال كل الحروب التي شهدتها بيروت.

    المزيد من فيديو

    2:36
    ما هدف حزب الله من الهجوم على المملكة وسفيرها؟
    2:43
    تعرّفوا إلى أصغر مزارع في لبنان!
    2:48
    لحوم هندية تغزو الأسواق... هل من داع للقلق؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟