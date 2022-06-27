القطاع التربوي الخاص يواجه باللحم الحي.. الدولرة تغلق مدارس وتهجّر مدرّسين

مستودع القرطاسية أصبح أثمن ما في المدرسة من الناحية المادية.

الحفاظ عليها في خزائن حديدية مطلوب

أرقام سعرها بالدولار قد تبدو خيالية مقارنة بالسنة الماضية لكنها واقعية

التمنيات بمحوها وكتابتها من جديد لا تزال حبرًا على ورق.

دمار القطاع التربوي بات وشيكًا

تقول نقابة المعلمين في المدارس الخاصة

مئات من المعلمين بحسب النقابة قدموا الاستقالات بحثًا عن العمل في الخارج،

رواتبهم تآكلت ومصيبة المتقاعدين منهم أن معدل تعويض نهاية خدماتهم بات يعادل راتب سنة واحدة،

شوقي لم يكن يتخيل أنه سيخرج من بوابة مدرسة الحكمة بلا عودة.

المكتب الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي حذّر من تأثير معدلات الفقر على خدمات التعليم،

تحذير سرعان ما تحققت نتائجه هنا،

حيث أقفلت أقدم مدرسة سريانية أبوابها بفعل الأزمة،

أبواب لطالما كانت مفتوحة على مصراعيها خلال كل الحروب التي شهدتها بيروت.