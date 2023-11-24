أبو حمزة: لن نخرج من المعركة إلا منتصرين.. والمقاومة في لبنان توجه ضربات مميتة للعدو

كشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، أنّه على مدار 48 يومًا دكت سرايا القدس والمقاومة البلدات المحتلة بمئات الصواريخ.

أبو حمزة شدد على أننا “نلتزم بوقف عملياتنا العسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزم بها العدو”، مضيفًا: “لن نترك أسرانا في أيدي الغاصبين، ولن نبرح معركتنا هذه حتى تحقيق أهدافنا”.

كما أكد أننا “لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين”.

إلى ذلك، أشار أبو حمزة إلى أنّ “المقاومة الإسلامية في لبنان توجه ضربات مركزة ومميتة للعدو، والقادم أعظم”، مباركًا في الوقت نفسه “المقاومة المشرفة في العراق واليمن”.