أبو عبيدة: خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية لم تبدأ حتى الآن!

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن سلسلة عمليات قام بها مقاتلو الكتائب خلال الأيام الماضية، نتج عنها استهداف 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان و33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة.

وأضاف أبو عبيدة “في اليوم 48 من معكرة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم، فقد نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو، إضافة إلى قيام أحد مجاهدينا بمهاجمة 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان فأرداهم قتلى وجرحى”.

واعتبر أبو عبيدة أن بطولات مقاتلي القسام بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم لأنها تواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي، مشيراً إلى تمترس مقاتلي القسام في مواقعهم وعقدهم القتالية.

وأكد أبو عبيدة أن كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة، لافتاً إلى أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي.

مؤكداً جهوزية الكتائب للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.

وفيما يخص الهدنة وصفقة التبادل المقرر البدء بها غداً الجمعة، أشار أبو عبيدة إلى أن ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا.

كما حيا الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وحيا أيضاً قوى المقاومين في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو.

ودعا لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة، كما دعا شعب الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم.