أبو عبيدة: مقاتلو القسام سمعوا صراخ جنود جيش الاحتلال واستغاثاتهم

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن مقاتلي الكتائب دمروا 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند خلال الـ72 الساعة الماضية، ورجح قصف إسرائيل قوات لها على الأرض ظنا منها أنه تم أسر عدد من جنودها.

وأشار أبو عبيدة -في كلمة حصلت عليها الجزيرة اليوم الاثنين 20\11\2023 إلى أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع جيش الاحتلال في عدة محاور في قطاع غزة.

وأكد أن أفراد القسام “نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح”، وأشار إلى تنفيذ المقاتلين كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي.

ولفت إلى أن مقاتلي القسام سمعوا صراخ جنود جيش الاحتلال واستغاثاتهم.

وكشف عن تنفيذ 25 مقاتلا من قوات النخبة القسامية هجوما مركبا ظهر أمس الأحد 19\11\2023 استهدف قوات الاحتلال في مستشفى الرنتيسي في غزة، حيث أجهزوا من المسافة صفر على 4 جنود ترجلوا من ناقلة جند قرب المستشفى.

وأشار إلى استشهاد أحد مقاتلي القسام في الهجوم الذي نفذوه ضد “قوات العدو المتحصنة في مستشفى الرنتيسي”.

كما كشف عن استهداف عناصر القسام ناقلة جند إسرائيلية واشتبكوا مع جنودها وقتلوا 7 منهم على الأقل.

وحول القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، أكد أبو عبيدة أن هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين، وقال إن “محرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته”.

وأضاف “الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمة مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر”.

وخلص في ختام حديثه إلى أن “العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا”.

وفي آخر المستحدات أفادت “العربية” بأن تل أبيب ووسط إسرائيل يشهدان استهدافاً صاروخياً هو الأكبر منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين 20\11\2023 إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في تل أبيب ومنطقة وسط إسرائيل، فيما لم ترد تفاصيل على الفور.

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تل أبيب في وسط إسرائيل برشقة صاروخية ردا على “المجازر” بحق المدنيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة ركاب إسرائيلية كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد اليوم اضطرت لإلغاء الهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد دوي صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من قطاع غزة.