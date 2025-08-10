الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
أجسام غير منفجرة تقتل 3 أشخاص في منطقة أوديسا بأوكرانيا

منذ 38 دقيقة
تناثر حطام عبر الطريق إثر هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا الأوكرانية يوم 31 يناير كانون الثاني 2025- رويترز
قال مسؤول محلي اليوم الأحد إن ثلاثة سباحين لاقوا حتفهم بسبب أجسام غير منفجرة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا على شاطئين تم حظر السباحة فيهما.

وأوضح حاكم المنطقة أوليه كيبر أن رجلا لاقى حتفه في كارولينو بوهاز بينما لاقى رجل وامرأة حتفهما في زاتوكا، وكلاهما على الساحل بالقرب من المدينة الرئيسية في المنطقة.

وأضاف في بيان “جميعهم انفجرت فيهم أجسام متفجرة خلال السباحة في مناطق ترفيهية محظورة. وذلك يثبت مجددا أن التواجد في مياه غير خاضعة للرقابة أمر خطير للغاية!!!”.

وكانت المنطقة المطلة على البحر الأسود وجهة صيفية شهيرة لكن السلطات حثت على توخي الحذر منذ أن أدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا إلى تناثر الألغام بالقرب من سواحلها.

وقال كيبر إن هناك 32 منطقة تعتبر آمنة للسباحة، 30 منها تقع في مدينة أوديسا.

    المصدر :
  • رويترز

