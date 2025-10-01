أحكام طويلة بالسجن تضع قضية الاستغلال مجدداً في صدارة المشهد البريطاني

أصدرت محكمة بريطانية أحكاما بالسجن تصل في مجموعها إلى 174 عاما بحق سبعة رجال، بعد إدانتهم باستغلال فتاتين جنسيا في شمال إنجلترا وذلك في أحدث محاكمة ضمن فضيحة عصابات الاستغلال الجنسي التي تعود وقائعها إلى عقود مضت.

أُدين الرجال في يونيو حزيران الماضي بعد محاكمة تتعلق بخمسين تهمة، من بينها 30 تهمة اغتصاب، وقعت بين عامي 2001 و2006.

وقال المدعي العام روسانو سكامارديلا أمام هيئة المحلفين، في مستهل المحاكمة التي جرت في محكمة مانشستر مينشول ستريت كراون، إن الضحيتين “تنقلتا من شخص لآخر بغرض الاستغلال الجنسي، وتعرضتا للإساءة والإهانة قبل أن يتم التخلص منهما”.

وأضاف أن هوية الفتاتين معروفة بالفعل لسلطات الخدمات الاجتماعية وأنه “لم يكن سرا” أنهما كانتا تمارسان الجنس مع رجال من جنوب آسيا مثل المتهمين، وهو وضع يشبه عصابات الاستغلال الجنسي الأخرى.

وقالت دائرة الادعاء الملكي في بريطانيا إن الرجال جميعهم أنكروا التهم الموجهة إليهم، لكن تمت إدانتهم بالإجماع وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاما اليوم.

عادت هذه الفضيحة إلى صدارة المشهد السياسي في بريطانيا هذا العام بعد الانتقادات التي وجهها إيلون ماسك مالك منصة “إكس” لرئيس الوزراء كير ستارمر.

واتهم ماسك ستارمر بالتقاعس عن معالجة الفضيحة عندما كان يشغل منصب المدعي العام البريطاني، وهو ما نفاه ستارمر بشدة.

وأعلن ستارمر في يونيو حزيران أنه سيقبل توصية بإجراء تحقيق وطني في عصابات الاستغلال الجنسي التي اعتدت على آلاف الفتيات، وذلك بعد يوم من إدانة الرجال السبعة.

وجد تحقيق أجري في عام 2014 أن ما لا يقل عن 1400 طفل تعرضوا للاستغلال الجنسي في روثرهام، شمال إنجلترا، بين 1997 و2013.

وقال التقرير إن غالبية الجناة المعروفين كانوا من أصول باكستانية، وفي بعض الحالات توخى المسؤولون المحليون والوكالات الأخرى الحذر من تحديد الأصول العرقية للجناة خوفا من الإخلال بتماسك المجتمع أو أن يُنظر إليهم على أنهم عنصريون.

وشهدت بلدات ومدن أخرى في إنجلترا ملاحقات جنائية وتحقيقات محلية بسبب عصابات الاستغلال الجنسي.