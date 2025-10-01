الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرامكو تخفض أسعار بيع غاز البترول المسال لأكتوبر وسوناطراك ترفعها

منذ 50 دقيقة
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

A A A
طباعة المقال

قال متعاملون “إن شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط خفضت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أكتوبر تشرين الأول بما يتراوح من 3.1 بالمئة إلى 4.8 بالمئة بينما رفعتها شركة سوناطراك الجزائرية بما يتراوح من 4.4 بالمئة إلى 9.4 بالمئة بسبب زيادة الطلب”.

وانخفضت أسعار البيع الرسمية لأرامكو السعودية لشهر أكتوبر 25 دولارا إلى 495 لطن البروبان و15 دولارا إلى 475 لطن البوتان.

والبروبان والبوتان هما نوعان من غاز البترول المسال بدرجات غليان مختلفة.

ويُستخدم غاز البترول المسال بالأساس وقودا للسيارات والتدفئة ومادة خام في الصناعات البتروكيماوية الأخرى.

أما سوناطراك فرفعت سعر البيع الرسمي لغاز البترول المسال لشهر أكتوبر للبروبان 20 دولارا للطن إلى 470 وللبوتان 40 دولارا للطن إلى 465.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال من أرامكو مرجعا لعقود توريده من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وفي المقابل، تستخدم أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال من سوناطراك معيارا مرجعيا لمنطقة البحرين المتوسط والأسود، بما يشمل تركيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مخزونات النفط الأمريكية
ارتفاع مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في أمريكا
الذهب مقابل الدولار
الذهب يلامس ذروة جديدة مع إغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد رهانات خفض الفائدة
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا

الأكثر قراءة

دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت