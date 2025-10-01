أرامكو تخفض أسعار بيع غاز البترول المسال لأكتوبر وسوناطراك ترفعها

قال متعاملون “إن شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط خفضت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أكتوبر تشرين الأول بما يتراوح من 3.1 بالمئة إلى 4.8 بالمئة بينما رفعتها شركة سوناطراك الجزائرية بما يتراوح من 4.4 بالمئة إلى 9.4 بالمئة بسبب زيادة الطلب”.

وانخفضت أسعار البيع الرسمية لأرامكو السعودية لشهر أكتوبر 25 دولارا إلى 495 لطن البروبان و15 دولارا إلى 475 لطن البوتان.

والبروبان والبوتان هما نوعان من غاز البترول المسال بدرجات غليان مختلفة.

ويُستخدم غاز البترول المسال بالأساس وقودا للسيارات والتدفئة ومادة خام في الصناعات البتروكيماوية الأخرى.

أما سوناطراك فرفعت سعر البيع الرسمي لغاز البترول المسال لشهر أكتوبر للبروبان 20 دولارا للطن إلى 470 وللبوتان 40 دولارا للطن إلى 465.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال من أرامكو مرجعا لعقود توريده من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وفي المقابل، تستخدم أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال من سوناطراك معيارا مرجعيا لمنطقة البحرين المتوسط والأسود، بما يشمل تركيا.