السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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أردوغان: تركيا ستسعى لإعادة إعمار غزة إذا تم وقف إطلاق النار

منذ 38 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في غزة إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار هناك.

وكتبت قناة إيه خبر على موقعها الإلكتروني نقلا عن أردوغان، الذي كان يتحدث على متن طائرته عائدا من زيارة إلى ألمانيا، أن تركيا تناشد أيضا التفتيش على الأسلحة النووية في إسرائيل كي لا يكون هناك أي مجال للشك بخصوص هذا الأمر.

ودعا أردوغان للتفتيش على الأسلحة النووية في إسرائيل كي لا يكون هناك أي مجال للشك بخصوص هذا الأمر.

وأضاف “خلال زيارتي لألمانيا أن العالم الغربي بأكمله والكيان الإمبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد، وتركيا ستبذل كل الجهود لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة والمستشفيات والمدارس في غزة إذا تم تطبيق وقف إطلاق نار”.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تحتجز نحو 10 آلاف أسير فلسطيني، فلتعمل ألمانيا على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس”.

وأكد أن تركيا ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد هذه المجازر في غزة.

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