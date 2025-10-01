الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
أردوغان: تركيا لن تسمح بتفتيت سوريا

منذ 55 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن أنقرة لن تسمح بتفتيت سوريا أو المساس بسلامة أراضيها إذا فشلت المساعي الدبلوماسية في تنفيذ اتفاق الاندماج بين قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد وبين الحكومة السورية.

وقال أردوغان، في فعالية بمناسبة استئناف عمل البرلمان “استخدمنا جميع القنوات الدبلوماسية للحفاظ على سلامة أراضي سوريا ومنع تشكيل كيان إرهابي عبر حدودنا. ونواصل استخدام هذه القنوات بصبر وإخلاص وحكمة”.

وأضاف “إذا تُركت المبادرات الدبلوماسية دون رد، فإن سياسة تركيا وموقفها واضحان. لن تسمح تركيا بتكرار التجربة في سوريا”.

وتعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية، وحذرت من القيام بعمل عسكري إذا لم تندمج في جهاز الدولة السوري وفقا لاتفاقها مع دمشق.

