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أردوغان: لن نسمح بإسقاط قضية الأسلحة النووية الإسرائيلية من جدول الأعمال العالمي

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن أنقرة لن تسمح بإسقاط قضية الأسلحة النووية الإسرائيلية من جدول الأعمال العالمي، وعزا الدعم الأوروبي لإسرائيل إلى ما أسماه “عار المحرقة”.

وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الغرب يحاول “تبرير” ما وصفه بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مضيفا أن الدول الغربية تجمعها “الأخوة في الأكاذيب” مع إسرائيل وهو ما وصفه بأنه شيء “مخز”.

وأردف “عار المحرقة يجعل الزعماء الأوروبيين رهائن.. نحن في تركيا لن نسمح بنسيان قضية البرنامج النووي الإسرائيلي”.

    المصدر :
  • رويترز

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