أردوغان: نتنياهو سيُحاكم باعتباره "مجرم حرب" و"سفاح غزة"

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، إلى أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيُحاكم في نهاية المطاف باعتباره “مجرم حرب” بسبب الهجوم المستمر على قطاع غزة.

كما انتقد أردوغان دول الغرب بسبب دعمها لـ “إسرائيل”، وقال في كلمة أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، إن الدول الغربية التي تدعم إسرائيل وتقدم لها “دعمًا غير مشروط لقتل الأطفال” وتتواطأ في جرائمها.

وأضاف: “إلى جانب كونه مجرم حرب، فإن نتنياهو، الذي صار الآن سفاح غزة، سيُحاكم باعتباره سفاح غزة، تمامًا مثلما حوكم ميلوسيفيتش”، في إشارة إلى الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي حوكم بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة في لاهاي.

تابع أردوغان: “أولئك الذين يحاولون التغاضي عن مقتل كل هؤلاء الأبرياء باستخدام ذريعة حماس لم يبق لديهم ما يقولونه للإنسانية”، في إشارة إلى قوى غربية وصفها بأنها “عمياء وصماء”.

وقال أردوغان، إن مجموعة الاتصال للدول الإسلامية، التي شكلتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية الشهر الماضي لإجراء محادثات بشأن غزة مع الدول الغربية وغيرها، ستواصل المناقشات حتى يتوقف القتال في غزة، لكنه أشار إلى أن هناك مزيد من الجهود التي ينبغي أن تُبذل.

وأضاف: “علينا أن نقيم بشكل مطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار”، مضيفًا أنه ينبغي عدم نسيان الترسانة النووية الإسرائيلية.

كما قال أردوغان، الذي دعا منذ فترة طويلة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر شمولًا، إن الأمم المتحدة فشلت في الاختبار في غزة ودعا إلى إصلاح عاجل، مُكررًا أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لا يمثلون العالم.

ولفت إلى أنّ “الجهود المخلصة التي بذلها الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، أفسدها أعضاء مجلس الأمن. لا ينبغي لأحد منا أن يقبل هذا النظام”، مضيفًا: “لا يمكن لمثل هذا الهيكل أن يحقق السلام أو الأمل للإنسانية”.