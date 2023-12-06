الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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أردوغان يتوعد إسرائيل إذا تجرأت على اغتيال أعضاء حماس بتركيا

منذ 16 ثانية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا تجرأت على اغتيال أعضاء من حركة حماس في تركيا، وذلك بعد تهديدات مسربة لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي توعد فيها بملاحقة قادة حماس في تركيا ولبنان.

وأوضح أردوغان أن العالم يعرف الشوط الذي قطعته تركيا في مجالي الاستخبارات والأمن، مؤكدا أن حماس حركة مقاومة تقاتل لحماية أراضيها.

وقال إن مستقبل غزة سيقرره الفلسطينيون ويجب على إسرائيل إعادة الأراضي المحتلة، ورفض مناقشة خطة لتشكيل “منطقة عازلة” في غزة واعتبر ذلك “قلة احترام” للفلسطينيين.

وأضاف أن “هذه الأراضي (غزة) ملك للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر ما سيحدث ومن سيحكمها”.

وحول مؤتمر للسلام بين فلسطين وإسرائيل قال أردوغان إن تركيا على استعداد لتولي دور الضامن واستضافة المؤتمر أيضا شريطة توفر إرادة حقيقية للسلام.

وانتقد أردوغان الدعم الغربي لإسرائيل وقال “لولا دعم جميع الدول الغربية لإسرائيل وخاصة الولايات المتحدة، لما كنا نواجه مثل هذا المشهد في منطقتنا حاليا”.

واتهم أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في غزة وقال “لن يستطيع نتنياهو الهروب من دفع ثمن ما فعله، وسيحاكم ويدفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبها عاجلا أم آجلا”.

وأشار إلى أن نتنياهو حاليا في وضع يواجه فيه الإفلاس، وقد يرفع علم الإفلاس في أي لحظة، على حد وصفه.

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