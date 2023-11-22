الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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أردوغان: يجب إعادة إعمار قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
اردوغان

اردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب إعادة إعمار قطاع غزة وسيبقى أرضا فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل، داعيا لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لكسر الحصار عن غزة.

وأضاف أردوغان “آمل أن تكون الآلام الراهنة هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه”.

وتابع أن على العالم الإسلامي الاتحاد والتحرك بروح التضامن من أجل مواصلة العزم الذي أظهره في قمة الرياض وتطبيق القرارات، وقال إن كسر الحصار عن غزة سيكون ممكنا بخطوات وإستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وليس دولة أو دولتين.

وقال أردوغان إن سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق، وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها.

وبشأن نقل المرضى من غزة إلى تركيا، أشار أردوغان إلى عزمه مواصلة الأمر، مضيفا أنه قد يزور مصر قريبا لمناقشة تسريع إجلائهم، وقد نُقل بالفعل العديد من المرضى من غزة إلى تركيا عبر مصر.

ولليوم الـ47 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5840 طفلا و3920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

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