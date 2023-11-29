أردوغان يرحب بالهدنة في غزة باعتبارها "وقفا لإراقة الدماء" بصورة مؤقتة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه يرحب بتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس وبالهدنة في غزة باعتبارها “وقفا لإراقة الدماء” بصورة مؤقتة.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، أضاف أردوغان أن تصريحات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تقلل” من آمال أنقرة في أن تتحول الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار، لكنه أضاف أن تركيا ستكثف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين خلال الأيام القادمة.

كما قال أردوغان إن تركيا “أكملت إلى حد كبير” إجلاء مواطنيها من غزة، حيث أكد مجددا أن هناك إبادة جماعية تحدث. وأضاف أنه سيناقش الحرب في القطاع خلال زيارة إلى دبي هذا الأسبوع.