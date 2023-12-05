أردوغان: قتل 17 ألف شخص "جريمة ضد الإنسانية" ولا يمكن أن تبقى بلا حساب

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إدانته للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهما إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع أمن المنطقة ومستقبلها في خطر من أجل “إطالة عمرها السياسي”.

ونقل التلفزيون التركي عن أردوغان قوله في كلمة أمام القمة الخليجية بالدوحة، إن “قتل 17 ألف شخص جريمة ضد الإنسانية ولا يمكن أن تبقى بلا حساب”.

وتابع قائلا إن الأولوية حاليا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، مضيفا أنه “لا مناص من تأسيس دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأردف “يجب أن نحُول دون تحوُّل الأزمة في فلسطين إلى أزمة إقليمية”.

جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان في القمة الخليجية التركية بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس التعاون.

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية الـ44 والتي سيطرت عليها غزة التي ترزح تحت القصف الإسرائيلي على مدار شهرين منذ هجوم السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى القمة الخليجية التركية.

وتسعى دول الخليج التي دانت الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية تُنهي الاحتلال وتمكِّن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة.