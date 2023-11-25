أسامة حمدان: تبادل الأسرى سيُستكمل بعد أخذ الإجابات اللازمة من الوسطاء

شدد القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، بعد تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيلي في اليوم الثاني من الهدنة في غزة، على أنّ “خروقات الاحتلال جرت يوم أمس واليوم تكررت الخروقات، لذا كان لازمًا أخذ خطوة حيال ذلك”.

وفي حديث لقناة “العربي”، أشار حمدان إلى أنّ “خروقات الاحتلال تكررت وكان لا بد من تدخل الوسطاء لحل الموضوع”، مؤكدًا “أننا نثق في جهود الوسطاء وننتظر ردهم”، وأنّه “سيتم استكمال خطوات التبادل بعد أخذ الإجابات اللازمة من الوسطاء”.

وكانت قد زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ تأخير إطلاق سراح الأسرى سيُحل قريبًا، مشيرة إلى وجود مناقشات تجري بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت كتائب “القسام”- الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنّها قررت “تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق”.